16 Янв. 2020 2020-01-16T17:02:50+03:00

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В Смоленске зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ, сообщили представители Роспотребнадзора, раскрыв данные за 6-12 января. На первой после каникул учебной неделе болели дети 7-12 лет. Превышение составило 15,3 процента. Если сравнить с более ранними результатами, то в сравнении с предыдущей неделей, число заболевших по совокупному населению увеличилось на 3,10%. У заболевших медики обнаружили вирус не гриппозной группы.

Что касается Смоленской области, то ситуация с заболеваемостью в райцентрах не вызывает опасений.

ИСТОЧНИК KP.RU