17 Янв. 2020 2020-01-17T13:12:55+03:00

Из 374 участников войны 205 будут под присмотром у волонтеров сферы здравоохранения, 165 - образования и 4 - культуры

Изменить размер текста: A A

В Смоленске за ветеранами закрепят волонтеров: из 374 участников войны 205 будут под присмотром у волонтеров сферы здравоохранения, 165 - образования и 4 - культуры, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на состоявшееся совещание, посвященное подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в этом году участники войны получат больше путевок в санатории. По состоянию на 1 декабря 2019 года их число увеличено до 160.

Также накануне юбилея Победы нуждающиеся ветераны получат глюкометры, тонометры, небулайзеры и другие медицинские приборы. На эти цели в 2020 году будет выделено более миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU