17 Янв. 2020 2020-01-17T13:20:38+03:00

В Смоленске разыскивают свидетелей смертельной аварии с пешеходом. Фото: из архива издания.

Мужчина попал под колеса автобуса на улице Маршала Еременко

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В Смоленске разыскивают свидетелей смертельной аварии с пешеходом, сообщает пресс-служба областного УМВД. Мужчина попал под колеса автобуса "ПАЗ" на улице Маршала Еременко 3 января.

- Трагедия произошла у дома №28. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте аварии, - сообщили в полиции.

Если кому-то из смолян известны обстоятельства происшествия, просьба позвонить по телефонам - 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

Ранее другой пешеход погибла в Смоленском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU