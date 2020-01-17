В Смоленске разыскивают свидетелей смертельной аварии с пешеходом
Мужчина попал под колеса автобуса на улице Маршала Еременко
В Смоленске разыскивают свидетелей смертельной аварии с пешеходом. Фото: из архива издания.
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В Смоленске разыскивают свидетелей смертельной аварии с пешеходом, сообщает пресс-служба областного УМВД. Мужчина попал под колеса автобуса "ПАЗ" на улице Маршала Еременко 3 января.
- Трагедия произошла у дома №28. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте аварии, - сообщили в полиции.
Если кому-то из смолян известны обстоятельства происшествия, просьба позвонить по телефонам - 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.
Ранее другой пешеход погибла в Смоленском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU