Улицу Николаева в Смоленске начнут ремонтировать с февраля
Улицу Николаева в Смоленске начнут ремонтировать с 1 февраля, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Работы начнутся с замены канализационного коллектора.
Сотрудники пресс-службы обращают внимание, что будут внесены изменения в движение трамваев. О том, как будет двигаться транспорт, станет известно позднее.
Напомним, улицу Николаева (от проспекта Гагарина до Багратиона) ждет крупный ремонт. Предполагается заменить все коммуникации, которые проходят под дорогой, трамвайные рельсы и асфальт на проезжей части. Власти обещают максимально сохранить зеленые насаждения.
Также ранее активисты предлагали сделать улицу комфортной для движения велосипедистов, создав велополосу, и выделить полосу для электротранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU