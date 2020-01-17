Улицу Николаева в Смоленске начнут ремонтировать с февраля

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:05:14+03:00

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Улицу Николаева в Смоленске начнут ремонтировать с 1 февраля, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Работы начнутся с замены канализационного коллектора.

Сотрудники пресс-службы обращают внимание, что будут внесены изменения в движение трамваев. О том, как будет двигаться транспорт, станет известно позднее.

Напомним, улицу Николаева (от проспекта Гагарина до Багратиона) ждет крупный ремонт. Предполагается заменить все коммуникации, которые проходят под дорогой, трамвайные рельсы и асфальт на проезжей части. Власти обещают максимально сохранить зеленые насаждения.

Также ранее активисты предлагали сделать улицу комфортной для движения велосипедистов, создав велополосу, и выделить полосу для электротранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU