17 Янв. 2020 2020-01-17T15:40:35+03:00

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Смоленский губернатор прокомментировал взрыв в Велиже. ЧП произошло около 21.40 16 января на улице 1-я Садовая. В результате сильного хлопка повреждена часть крыльца и часть стены веранды. Из людей никто не пострадал.

- Был оперативно проинформирован руководителями правоохранительных органов о вопиющем случае, произошедшем в Велижском районе, где могли серьезно пострадать люди: у крыльца частного дома была взорвана, предположительно, граната. Но слава Богу, никто не пострадал. Считаю, что ни в коем случае не нужно делать поспешных выводов и поддаваться эмоциям. Компетентные органы уже проводят необходимые мероприятия, и я уверен, что объективно разберутся в ситуации. Виновные должны понести заслуженное наказание! - написал губернатор в соцсетях.

Между тем, следователи регионального следственного комитета продолжают работать на месте случившегося.

- На месте ЧП проводится тщательный и детальный осмотр. Возбуждено уголовное дело, - сообщила "КП" официальный представитель ведомства Наталья Зуева.

ИСТОЧНИК KP.RU