19 Янв. 2020 2020-01-19T10:52:38+03:00

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В Смоленской области православные отмечают праздник Крещения Господне. Верующие окунаются в специально оборудованных купелях и прорубях. Всего на территории региона разрешено купаться в 42 местах. В ночь на 19 января там прошли обряды освещения воды.

Купание продолжится до конца дня. Все это время на местах будут дежурить полицейские, спасатели и медики.

По давно сложившейся традиции жители областного центра собираются на Ключевом и Реадовском озерах, а также у церкви Спаса Нерукотворного Образа на улице Окопная, где для совершения обряда подготовлена купель.

Капризы природы и отсутствие настоящей зимы не сказались на настроении смолян - желающих совершить обряд и набрать святой воды много.

Считается, что купание в ночь на 19 января помогает избавиться от грехов и придает верующими силу и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU