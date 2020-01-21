2020-01-21T09:11:53+03:00
Общество

В Смоленске заменили более 6 тысяч светильников

Треть от запланированного объема работ выполнена
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске заменили более 6 тысяч светильников, сообщает пресс-служба городской администрации. Таким образом, рабочие выполнили треть от запланированного объема работ.

Работники специализированной организации, ответственной за замену светильников, отмечают, что в настоящее время также идет установка дополнительных фонарей там, где это необходимо, а также на месте происходит регулировка кронштейнов конструкции для правильного угла свечения.

Напомним, ранее власти Смоленска озвучивали, что в столице региона нуждаются в замене около 15 тысяч ламп. Напомним, новые энергосберегающие светильники помогают в 7 раз экономить на оплате электроэнергии, а также ярко освещать территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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