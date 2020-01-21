2020-01-21T09:59:59+03:00
Общество

Смолян предупреждают об обновленной навигации на Белорусском вокзале

Пассажиров просят обращать внимание на нумерацию платформ и путей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива пресс-службы МЖД.Фото: из архива пресс-службы МЖД.
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На Белорусском вокзале в Москве установили новую навигацию, сообщает пресс-служба МЖД. Главное изменение – исключение отдельной нумерации платформ и путей. Теперь пронумерованы только пути, при этом последовательно слева направо – с 1 по 15. Это позволит пассажирам лучше ориентироваться при посадке в поезда.

С 1 по 5 пути (расположены в левой части вокзала) предназначены для посадки в пригородные поезда Москва – Усово и экспрессы Москва – Одинцово;

с 6 по 10 – в поезда дальнего следования, в том числе «Ласточки» Москва – Смоленск;

с 11 по 15 – в поезда МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», аэроэкспресс и пригородные поезда до станций Голицыно, Звенигород, Кубинка и Можайск.

Обновлено около 70 навигационных указателей на привокзальной площади, в здании вокзала, тоннеле, пешеходном мосту, на платформах и турникетных павильонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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