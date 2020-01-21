21 Янв. 2020 2020-01-21T17:06:32+03:00

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В Смоленске представят книгу о сожженных деревнях: 25 января в музее авиации парка «Форпост 863» расскажут о создании уникального издания «Поле заживо сожженных», сообщает пресс-служба администрации региона. Книга содержит документы и факты, долго время остававшиеся засекреченными.

- Издание рассказывает о смоленском холокосте, тысячах заживо сожжённых гитлеровцами советских мирных жителей во время немецкой оккупации, - рассказали сотрудники администрации. - Также в нем представлены списки населенных пунктов, где гитлеровцами совершены массовые убийства, расстрелы, повешения, сожжения заживо мирных жителей на территории Смоленской области, представлены схемы-карты фашистского геноцида смолян.

Презентация состоится в парке-музее «Форпост 863» (Тихвинка – Аэропорт). Начало в 10.00, вход свободный. 6+

Тем временем, в Смоленской области регулярно проходит Вахта Памяти. Цель мероприятия - восстановить имена героев без вести пропавших во время войны. Более чем за двадцать лет Вахты на Смоленской земле поисковики подняли тысячи солдат. Еще больше остаётся ждать своего часа. Место новых поисков выбирают при помощи исторических фактов, карт, рассказов местных жителей и советов опытных поисковиков.

ИСТОЧНИК KP.RU