2020-01-22T11:17:41+03:00
Недвижимость

В Смоленске начался ямочный ремонт дорог

Ямы латают асфальтобетонной смесью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация города Смоленска.Фото: администрация города Смоленска.
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В Смоленске начался первый в 2020 году ямочный ремонт дорог, сообщает городская администрация. Ямы латают асфальтобетонной смесью.

По словам сотрудников администрации, теплая зима идет только на руку дорожникам.

– 19 и 20 января выполнен ремонт на участках улиц Степана Разина, Витебском шоссе, Твардовского, перекрестках Витебского шоссе – ул. Лавочкина, 12 Лет Октября – Фрунзе, на 12 лет Октября, кольце Строителей – Крупской, Студенческой, Кашена, Желябова, Нормандии – Неман, – рассказали представители администрации города. - Также выполнены работы по восстановлению покрытия из брусчатки на участках ул. Кирова, пофилирование покрытия на ул. Индустриальная (дорога на тепличный комбинат).

Ранее стало известно, что капитальный ремонт улицы Николаева начнется 1 февраля. Первым делом службы приступят к работам с коммуникациями. В связи с заменой канализационного коллектора будет прекращено движение трамвая по улице. О том, как будет двигаться электротранспорт, представители муниципального предприятия сообщат позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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