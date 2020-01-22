2020-01-22T13:55:50+03:00
Общество

В Смоленске растет число заболевших ОРВИ

Нездоровится детям от 7 до 14 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске растет число заболевших ОРВИ, но врачи пока не спешат объявлять карантин в школах. По данным регионального Роспотребнадзора, на 20 января уровень заболеваемости на территории региона был ниже порогового уровня на 39,8%. Однако в сравнении с предыдущими неделями число заболевших растет.

Сегодня в группе риска находятся младшие и средние школьники - дети от 7 до 14 лет, обучающиеся в столице региона. В сравнении с предыдущей праздничной неделей число заболевших по совокупному населению увеличилось на 16,2%.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что среди обследуемых вирусы гриппа не определялись. Также ни в одном из классов школ региона карантин не объявлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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