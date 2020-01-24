24 Янв. 2020 2020-01-24T08:38:47+03:00

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Смоляне сняли на видео надвигающуюся метель. Ролик, как серое-белое облако окутывает жилые дома, сняли жители Королевки и опубликовали в соцсети. За несколько минут хлопья полностью укрывают дорожки и землю и город преображается.

- Автор видео удачно поймал момент, - пишут люди, посмотревшие ролик.

Ранее коммунальщики отчитались о работах, которые проводятся в столице региона по борьбе со снегом. 70 машин в круглосуточном режиме работают в городских парках и скверах. Техника "СпецАвто" сначала собирает снег, а затем посыпает улицу противогололедными материалами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/756559" frameborder="0"></iframe> Смоляне сняли на видео надвигающуюся метель.Жилые дома окутало серо-белым облаком. Видео: "Объединенная Королевка" ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU