2020-01-24T08:38:47+03:00
Общество

Смоляне сняли на видео надвигающуюся метель

Жилые дома окутало серо-белым облаком
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео ВКонтакте.Фото: скриншот видео ВКонтакте.
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Смоляне сняли на видео надвигающуюся метель. Ролик, как серое-белое облако окутывает жилые дома, сняли жители Королевки и опубликовали в соцсети. За несколько минут хлопья полностью укрывают дорожки и землю и город преображается.

- Автор видео удачно поймал момент, - пишут люди, посмотревшие ролик.

Ранее коммунальщики отчитались о работах, которые проводятся в столице региона по борьбе со снегом. 70 машин в круглосуточном режиме работают в городских парках и скверах. Техника "СпецАвто" сначала собирает снег, а затем посыпает улицу противогололедными материалами.

Смоляне сняли на видео надвигающуюся метель.Жилые дома окутало серо-белым облаком. Видео: "Объединенная Королевка" ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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