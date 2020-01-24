Смоляне сняли на видео надвигающуюся метель
Смоляне сняли на видео надвигающуюся метель. Ролик, как серое-белое облако окутывает жилые дома, сняли жители Королевки и опубликовали в соцсети. За несколько минут хлопья полностью укрывают дорожки и землю и город преображается.
- Автор видео удачно поймал момент, - пишут люди, посмотревшие ролик.
Ранее коммунальщики отчитались о работах, которые проводятся в столице региона по борьбе со снегом. 70 машин в круглосуточном режиме работают в городских парках и скверах. Техника "СпецАвто" сначала собирает снег, а затем посыпает улицу противогололедными материалами.
Смоляне сняли на видео надвигающуюся метель.Жилые дома окутало серо-белым облаком. Видео: "Объединенная Королевка" ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU