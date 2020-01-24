В Смоленской области на ферме с кроликами произошел крупный пожар

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:43:54+03:00

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Ферма с кроликами горела в Смоленской области. ЧП произошло в 08:44 24 января в деревне Клушинка Гагаринского района. На экстренный вызов отправились четыре автоцистерны ПСЧ № 21, 11 человек личного состава.

Экипажи, прибывшие на место, обнаружили языки пламени, которые вырывались из цеха фермы. Густые клубы серого дыма повисли над зданиями и затрудняли видимость.

- Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняется, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Смоленской области.

Местные жители сообщают, что пожар произошел на предприятии ООО «КРОЛЪ и К» - крупнейшего промышленного кролиководческого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU