В Смоленской области на ферме с кроликами произошел крупный пожар
Ферма с кроликами горела в Смоленской области. ЧП произошло в 08:44 24 января в деревне Клушинка Гагаринского района. На экстренный вызов отправились четыре автоцистерны ПСЧ № 21, 11 человек личного состава.
Экипажи, прибывшие на место, обнаружили языки пламени, которые вырывались из цеха фермы. Густые клубы серого дыма повисли над зданиями и затрудняли видимость.
- Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняется, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Смоленской области.
Местные жители сообщают, что пожар произошел на предприятии ООО «КРОЛЪ и К» - крупнейшего промышленного кролиководческого комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU