В Смоленске временно меняется движение трамвая №3
Изменения в маршруте произошли из-за аварийных работ СМУП «Горводоканал»
Фото: МУТТП города Смоленска.
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В Смоленске временно меняется движение трамвая №3, сообщает МУТТП. Изменения в маршруте произошли из-за аварийных работ СМУП «Горводоканал» на улице Крупской.
- С 13.00 24 января до окончания работ движение трамваев в «Рославльское кольцо» будет временно прекращено. «Тройка» будет перевозить пассажиров по маршруту: «Вокзал-депо», - сообщили сотрудники предприятия.
Ранее стало известно о начале работ по ремонту улицы Николаева. Первым делом, коммунальщики займутся заменой канализационного коллектора. К ремонту приступят 1 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU