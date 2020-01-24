24 Янв. 2020 2020-01-24T17:03:02+03:00

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В Смоленске временно меняется движение трамвая №3, сообщает МУТТП. Изменения в маршруте произошли из-за аварийных работ СМУП «Горводоканал» на улице Крупской.

- С 13.00 24 января до окончания работ движение трамваев в «Рославльское кольцо» будет временно прекращено. «Тройка» будет перевозить пассажиров по маршруту: «Вокзал-депо», - сообщили сотрудники предприятия.

Ранее стало известно о начале работ по ремонту улицы Николаева. Первым делом, коммунальщики займутся заменой канализационного коллектора. К ремонту приступят 1 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU