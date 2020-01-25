Под Смоленском мужчина попал под пассажирский поезд и погиб

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:24:52+03:00

Машинист состава сигналил пешеходу, но тот не отреагировал на приближающуюся смертельную опасность

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Под Смоленском мужчина попал под пассажирский поезд «Москва-Калининград» и погиб, сообщают сотрудники ЛО МВД России на станции Смоленск. Трагедия произошла около 22.00 23 января недалеко от железнодорожной станции Сафоново.

- Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, на которые мужчина не реагировал, после чего применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Погибшему было 59 лет, - сообщили сотрудники линейного отдела.

Между тем, в Смоленске продолжают разыскивать свидетелей страшного ДТП с двумя погибшими. Авария произошла днем 31 декабря 2019 года на 36-м километре автодороги «Смоленск – Русилово - Монастырщина». Водитель «Киа Спектра» ехал со стороны Монастырщины в Смоленск и не справился с управлением, машина выскочила на втречку и столкнулась с «ВАЗ 21101». Водитель и пассажир отечественной легковушки получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU