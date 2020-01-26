Дело Влада Бахова из Смоленска передано в центральный аппарат СК
Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодого человека в Смоленской области в производство следователей центрального аппарата СК России, сообщает пресс-служба следственного комитета России. Решение принято 24 января.
Напомним, с момента исчезновения подростка прошло почти 10 месяцев. Однако найти ребенка пока не удалось.
Наши корреспонденты попытались разобраться, что правда, а что ложь в истории загадочно исчезнувшего подростка. Почему дело дошло уже до подрыва гранаты у дома одного из свидетелей драмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU