Дело Влада Бахова из Смоленска передано в центральный аппарат СК

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:14:04+03:00

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Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодого человека в Смоленской области в производство следователей центрального аппарата СК России, сообщает пресс-служба следственного комитета России. Решение принято 24 января.

Напомним, с момента исчезновения подростка прошло почти 10 месяцев. Однако найти ребенка пока не удалось.

Наши корреспонденты попытались разобраться, что правда, а что ложь в истории загадочно исчезнувшего подростка. Почему дело дошло уже до подрыва гранаты у дома одного из свидетелей драмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU