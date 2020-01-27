27 Янв. 2020 2020-01-27T11:16:20+03:00

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Четыре улицы в Смоленске отремонтируют до 1 октября. Такое поручение дал губернатор Алексей Островский в ходе рабочей встречи со своим заместителем Геннадием Наумовым. В частности, речь идет о работах с асфальтированием.

- Несмотря на хороший результат достижения целевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году, очень много нареканий как со стороны жителей области, так и интернет-сообщества вызывали сроки проведения и качество дорожных работ. И, зачастую, люди правы – они приводят факты, в том числе, иллюстрируя фотоматериалами, о некачественно выполняемой подрядчиками работе. На некоторых объектах работы начались только в сентябре, когда погодные условия далеко не каждый день способствовали качественному их выполнению, - напомнил глава региона.

Напомним, в 202-м году большой ремонт пройдет на улицах Николаева, Попова, Мало-Краснофлотская и Кутузова. В настоящее время все аукционы завершены, подрядчики выбраны.

Геннадий Наумов отметил отсутствие проблем для того, чтобы в скором времени начать строительную кампанию.

- Мы готовы приступить к ней, как только погодные условия станут благоприятными, - заявил замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU