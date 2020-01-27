Неравнодушные смоляне помогли животным из приюта "Верность"

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:12:34+03:00

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Делегация Молодежного парламента при Смоленской областной Думе посетила приют для животных «Верность», расположенный в деревне Хохлово, сообщает пресс-служба регионального парламента. Неравнодушные смоляне передали необходимые для собак корма.

Участники акции были поражены количеством и разнообразием животных, живущих в приюте, и отметили заботу, которую им уделяют неравнодушные люди.

Помочь приюту "Верность" могут все желающие.

- Ваши пожертвования - это то, что дает тепло, свет, еду, уход и спасение в беде нашим питомцам. Если желаете оказать помощь приюту, Вы всегда можете отправить пожертвование на карту Сбербанка: 4276 5900 1947 6398 (Дмитрий Самойлов), - обращаются к жителям региона администраторы паблика «Приют для животных «Верность» | Смоленск» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU