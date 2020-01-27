Неравнодушные смоляне помогли животным из приюта "Верность"
Делегация Молодежного парламента при Смоленской областной Думе посетила приют для животных «Верность», расположенный в деревне Хохлово, сообщает пресс-служба регионального парламента. Неравнодушные смоляне передали необходимые для собак корма.
Участники акции были поражены количеством и разнообразием животных, живущих в приюте, и отметили заботу, которую им уделяют неравнодушные люди.
Помочь приюту "Верность" могут все желающие.
- Ваши пожертвования - это то, что дает тепло, свет, еду, уход и спасение в беде нашим питомцам. Если желаете оказать помощь приюту, Вы всегда можете отправить пожертвование на карту Сбербанка: 4276 5900 1947 6398 (Дмитрий Самойлов), - обращаются к жителям региона администраторы паблика «Приют для животных «Верность» | Смоленск» ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU