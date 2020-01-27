2020-01-27T14:07:23+03:00
Общество

263 дома капитально отремонтируют в Смоленской области

На реализацию программы направят около 1,4 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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263 дома капитально отремонтируют в 2020 году в Смоленской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. На реализацию программы направят около 1,4 млн рублей. Глава региона Алексей Островский поручил, чтобы все работы были проведены качественно и в срок.

- Вы головой отвечаете за сроки и качество работ, - обратился губернатор к своему заместителю Геннадию Наумову. - Чтобы не допускать таких ситуаций (2019 года, - прим. ред.), все те работы, которые могут нарушить комфорт людей, должны быть завершены до 1 октября.

Замгубернатора согласился с ранее озвученной критикой, когда в октябре, ноябре и даже декабре в ряде домов были раскрыты крыши. Часть квартир заливало, в некоторых домах были сорваны сроки подключения домов к теплу и др.

- В 2020 году таких ситуаций допущено не будет, то есть все капремонты будут проведены своевременно и с должным качеством, - пообещал Геннадий Наумов.

Ранее был уволен руководитель Фонда капремонта. Решение принял губернатор в середине декабря 2019 года. Алексей Островский обратил внимание, что с должности снят третий начальник, а работа Фонда становится все хуже и хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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