Смоляне проголосовали за возвращение трамвая на улицу Дзержинского
В опросе приняли участие более 2700 человек
Фото: из архива администрации Смоленска.
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Смоляне проголосовали за возвращение трамвая на улицу Дзержинского, прокомментировали итоги ранее проведенного опроса сотрудники городской администрации. За восстановление движения отдали голоса почти 72 процента жителей региона. Всего в голосовании приняли участие более 2700 человек.
В администрации отмечают, что в возвращении трамвайных путей на улицу Дзержинского есть плюсы и минусы. С одной стороны, люди быстрее смогут добираться до Заднепровья на электротранспорте, с другой — снизится пропускная способность для автобусов и автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU