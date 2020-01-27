27 Янв. 2020 2020-01-27T15:03:14+03:00

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Смоляне проголосовали за возвращение трамвая на улицу Дзержинского, прокомментировали итоги ранее проведенного опроса сотрудники городской администрации. За восстановление движения отдали голоса почти 72 процента жителей региона. Всего в голосовании приняли участие более 2700 человек.

В администрации отмечают, что в возвращении трамвайных путей на улицу Дзержинского есть плюсы и минусы. С одной стороны, люди быстрее смогут добираться до Заднепровья на электротранспорте, с другой — снизится пропускная способность для автобусов и автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU