2020-01-27T15:03:14+03:00
Общество

Смоляне проголосовали за возвращение трамвая на улицу Дзержинского

В опросе приняли участие более 2700 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: из архива администрации Смоленска.Фото: из архива администрации Смоленска.
Изменить размер текста:

Смоляне проголосовали за возвращение трамвая на улицу Дзержинского, прокомментировали итоги ранее проведенного опроса сотрудники городской администрации. За восстановление движения отдали голоса почти 72 процента жителей региона. Всего в голосовании приняли участие более 2700 человек.

В администрации отмечают, что в возвращении трамвайных путей на улицу Дзержинского есть плюсы и минусы. С одной стороны, люди быстрее смогут добираться до Заднепровья на электротранспорте, с другой — снизится пропускная способность для автобусов и автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске прошел парад для одного ветерана
Смоляне проголосовали за возвращение трамвая на улицу Дзержинского
Улицу Строителей газифицируют в Демидове через год
263 дома капитально отремонтируют в Смоленской области
Неравнодушные смоляне помогли животным из приюта "Верность"
Четыре улицы в Смоленске отремонтируют до 1 октября
В Смоленске ищут угонщиков дорогого кроссовера
Смолянина больного туберкулезом принудительно привезли в больницу
Две фальшивые купюры нашли в Смоленской области
Молодого парня из Беларуси ищут в Смоленске
Жители 20 домов останутся без горячей воды в Смоленске
Дело Влада Бахова из Смоленска передано в центральный аппарат СК
Под Смоленском мужчина попал под пассажирский поезд и погиб
Под Смоленском полицейские нашли оружейную мастерскую
В Смоленске временно меняется движение трамвая №3
В Смоленской области на ферме с кроликами произошел крупный пожар
Смоленский филиал университета технологий может прекратить работу
В Смоленске разыскивают свидетелей страшного ДТП с двумя погибшими
Под Смоленском блогер в маске записал видео от Влада Бахова
Использование башен крепостной стены согласуют со смолянами
Страшный пожар с пострадавшим произошел в Ярцеве
Под Смоленском пассажир машины задержан с крупной партией наркотика