27 Янв. 2020 2020-01-27T17:05:38+03:00

Шествие двух сотен офицеров, курсантов и юнармейцев в сопровождении оркестра состоялось во дворе дома в деревне Богородицкое, где проживает участник битвы за Ленинград Михаил Кугелев

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В Смоленске прошел парад для одного ветерана, сообщает "КП-Смоленск". Шествие двух сотен офицеров, курсантов и юнармейцев в сопровождении оркестра состоялось во дворе дома в деревне Богородицкое, где проживает участник битвы за Ленинград Михаил Кугелев 27 января.

Михаил Семенович родился в Белоруссии, окончил в Рославле среднюю школу и поступил в Ленинградский медицинский институт. Но проучиться ему пришлось только один курс. Затем началась война. Михаил Семенович ушел на фронт добровольцем. Сначала служил на Белом море в отдельном лыжном батальоне. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, в операциях «Искра» и «Полярная звезда». Их части попали в окружение, где он получил ранение в голову. В окружении находилось более 150 тысяч бойцов, смогли выйти из котла более 3 тысяч, в том числе и раненый Михаил Семенович, остальные погибли. Затем сражался на Волховском, Прибалтийских фронтах. Войну закончил в Латвии.

Фото: СУ СКР по Смоленской области.

В 2020-м ветерану исполнится 97 лет. Он слаб и большую часть времени проводит дома. Михаил Семенович награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, 22 медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Ленинграда», за «Боевые заслуги». После войны работал в хозяйствах области, а также занимался журналистикой.

Также сегодня, 27 января, в столице региона прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Волонтеры вышли на улицы города и рассказывали о тяжелом времени для ленинградцев, раздавали информационные материалы и показывали паек, который получали жители Ленинграда в 1941 году.

Всего в 2020 году пройдет более 180 ключевых мероприятий, организованных в рамках Года памяти и славы.

ИСТОЧНИК KP.RU