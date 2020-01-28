2020-01-28T08:53:27+03:00
Общество

В Смоленске школы уходят на карантин

Простуда одолела школьников младших и старших классов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске школы уходят на карантин.В Смоленске школы уходят на карантин.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске школы уходят на карантин, сообщают жители столицы региона в соцсетях. По сообщениям людей, простуда одолела младших и старших школьников.

Сообщается, что в ряде образовательных учреждений ограничительные меры введены в отдельных классах. Об эпидемии речи не идет. Всего в настоящее время на карантине 25 классов, сообщают местные СМИ со ссылкой на городских властей. О ситуации в регионе специалисты Роспотребнадзора пока не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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