Фильм про вампиров снимут в Смоленске

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:04:21+03:00

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В Смоленске снимут многосерийный фильм про вампиров «Вампиры средней полосы», сообщает «Видеосервис START» в социальной сети ВКонтракте. Съемки сериала уже начались.

По сюжету, в Смоленске «обычной жизнью среднестатистической провинциальной семьи живут вампиры и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под городом находят обескровленных парней... Их мирная жизнь оказывается под угрозой».

Сообщается, что главную роль в фильме сыграет актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий Михаил Ефремов.

Ранее федеральный канал опубликовал фильм о защите Смоленска в 1611 году. Автор рассказывает об обороне города и его защитниках. Пользователи соцсетей остались под впечатлением от исторического фильма и выразили признательность за работу.

ИСТОЧНИК KP.RU