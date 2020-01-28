В Смоленске посетитель парка бросил дымовую шашку в дом лебедей

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:22:15+03:00

Мужчина разделся, сел в лодку и подплыл к убежищу беззащитных птиц

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В Смоленске посетитель парка разделся до нижнего белья, сел в надувную лодку, подплыл к убежищу лебедей, бросил в него дымовую шашку, а затем вернулся на берег, собрался и убежал, сообщили очевидцы в соцсетях. Инцидент произошел днем 27 января.

В соцсетях появилось два видео: на первом мужчина садится в лодку, на втором - как домик лебедей-шипунов окутывает черный едкий дым.

Очевидцы отмечают, что за выходку мужчина не понес наказания – охраны парка в момент покушения на домик рядом не оказалось. Также смоляне отмечают, что нарушитель общественного порядка действовал не один.

Возмущенные пользователи соцсетей призывают полицейских найти мужчину и привлечь к ответственности по всей строгости закона. О том, пострадал ли кто-то из птиц, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU