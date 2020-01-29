В Смоленске работает горячая линия «Ребенок в опасности»

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:13:15+03:00

Обратиться за помощью могут взрослые и дети в любое время суток

Изменить размер текста: A A

Смоленские следователи напомнили о работе горячей линии «Ребенок в опасности». Обратиться за помощью могут взрослые и дети в любое время суток.

- Осенью прошлого года сотруднику СК позвонил 5-летний ребенок, который остался один дома. Его мама вынуждены была оставить его оного в квартире. Офицер 45 минут разговаривала с малышом и даже обсудила с ним любимые мультики. Когда пришла мама, следователь попросила ее ни в коем случае не ругать мальчика, но в то же время была проведена профилактическая беседа с мамой мальчика, которой были разъяснены возможные риски нахождения ребенка такого возраста одного дома. Женщина в свою очередь пообещала больше не оставлять ребенка без присмотра и объяснила свой поступок вынужденной мерой, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в региональный следственный комитет в 2019 году на телефонную линию «Ребенок в опасности» поступило 23 сообщения, годом ранее шесть.

Следователи напоминают, что в ведомство также можно сообщить о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего по телефонам: 67-66-00 (8-910-785-66-00) – круглосуточно 121 или 123 - для абонентов сотовой связи Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU