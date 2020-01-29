В Смоленске рядом с Реадовским парком появится дорога
В Смоленске рядом с Реадовским парком появится дорога. Новая проезжая часть пройдет между энергоинститутом и церковью и соединит новостройку с улицей Черняховского.
В настоящее время власти занимаются поиском средств для строительства дороги. Ее стоимость составит 28 млн рублей. Первым делом будет разработан проект планировки, затем пройдет межевание территории и подготовлена ПСД.
Также на участке, где пройдут работы, намерены решить проблему с уличными фонарями и сделать нормальное освещение прилегающей территории.
В комитете по информационной политике администрации города сообщают, что проезд был организован застройщиком в период строительства жилого дома и как объект капитального строительства городу не передан.
Ранее губернатор Алексей Островский дал поручение, чтобы застройщикам не выдавали разрешение на строительство МКД без подъездных дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU