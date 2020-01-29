29 Янв. 2020 2020-01-29T16:33:39+03:00

В Смоленске рядом с Реадовским парком появится дорога. Фото: google.com/maps.

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В Смоленске рядом с Реадовским парком появится дорога. Новая проезжая часть пройдет между энергоинститутом и церковью и соединит новостройку с улицей Черняховского.

В настоящее время власти занимаются поиском средств для строительства дороги. Ее стоимость составит 28 млн рублей. Первым делом будет разработан проект планировки, затем пройдет межевание территории и подготовлена ПСД.

Также на участке, где пройдут работы, намерены решить проблему с уличными фонарями и сделать нормальное освещение прилегающей территории.

В комитете по информационной политике администрации города сообщают, что проезд был организован застройщиком в период строительства жилого дома и как объект капитального строительства городу не передан.

Ранее губернатор Алексей Островский дал поручение, чтобы застройщикам не выдавали разрешение на строительство МКД без подъездных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU