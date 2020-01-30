В Смоленске офис СпецАТХ сменил адрес

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:01:57+03:00

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В Смоленске офис АО "Спецавтохозяйство" сменил адрес: с 1 февраля организация заработает на новом месте – улице Кирова, д. 29Г.

Офис будет открыт с понедельника по пятницу – с 08.00 до 17.00, перерыв на обед - с 12.00 до 13.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон договорной службы 8(4812) 620130; абонентской - 8(4812) 620127.

А между тем в Смоленске продолжают собирать новогодние елки для переработки. Из деревьев намерены сделать щепу, которая в дальнейшем будет использоваться для отсыпки экотроп в нацпарке, для защиты растений и как основа для нового растительного грунта, сообщает администрация Смоленска.

Представители городских властей обращаются к смолянам с просьбой не выбрасывать новогодние елки в мусорные контейнеры, а складывать их рядом с площадкой. Также деревья просят освобождать от мишуры.

ИСТОЧНИК KP.RU