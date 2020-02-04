2020-02-04T11:12:47+03:00
Общество

В школах Смоленска рекомендуют ввести карантин

В столице региона зафиксирована высокая активность гриппа В
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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Руководство Роспотребнадзора по Смоленской области рекомендуют городским властям ввести карантин в образовательных учреждениях с 5 по 11 февраля 2020 года. Соответственное постановление опубликовано на сайте ведомства. Также рекомендуется прекратить проводить массовые, спортивные, культурные и другие мероприятия.

В постановлении говорится, что руководству организаций также желательно отпустить с работы сотрудника, если у него есть признаки ОРВИ. А работники обслуживающие население обязаны делать это в медицинских масках, меняя их каждые 3-4 часа.

Такие ограничительные меры связаны с высокой заболеваемостью гриппом в Смоленске – с января зафиксирована высокая активность гриппа В. В целом эпидпорог превышен на 40%, Больше всего болеют дети от 3 до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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