2020-02-05T08:48:34+03:00
Общество

В Смоленске арестовали партию опасных цветов

750 роз и гвоздик были заражены вредителем
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске арестовали партию цветов, зараженных опасным вредителем, сообщают специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. 750 роз и гвоздик были заражены трипсом. Обнаружить вредителей помогло лабораторное исследование.

В ведомстве отмечают, что 350 шт. эквадорских роз и 400 шт. колумбийских гвоздик везли на реализацию с Белоруссии в Москву и Смоленск.

- В соответствии с действующим законодательством в целях недопущения проникновения и распространения на территории Российской Федерации выявленного вредителя, зараженные цветы уничтожены, - сообщили сотрудники Россельхознадзора.

Западный или калифорнийский цветочный трипс - это маленькие насекомые с бахромчатыми крыльями и сплющенным телом. Питается вредитель содержимым клеток растения, после чего повреждённые участки отмирают. Специалисты отмечают ударный темп размножения насекомых, что представляет угрозу для других растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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