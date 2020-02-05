5 Февр. 2020 2020-02-05T14:16:53+03:00

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Смолянин продает на Авито кулон и маску от коpoнавируcа. Продавец уверяет, что покупатель получит талисман от «шаманов Карелии» и, если будет «верить и уважительно к нему относиться», то тот обязательно поможет.

Не менее абсурдной выглядит информация и об уникальной маске. В объявлении автор указывает, что она уникальна и «максимально защищает от короновируса».

Фото: avito.ru.

За «спасительные» вещи продавец просит баснословные деньги.

Член Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов уже обратился к жителям региона и попросил не вестись на уловки злоумышленников.

- Это обычный «хайп», но не удивлюсь, если найдутся желающие купить такие обереги, - отметил Сергей Леонов.

ИСТОЧНИК KP.RU