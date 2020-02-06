6 Февр. 2020 2020-02-06T12:29:36+03:00

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Смоляне могут представить себя на месте президента: в столице региона дали старт конкурсу творческих работ «Если бы я был Президентом». Принять участие в состязании могут все желающие в возрасте от 7 до 35 лет.

Участникам предлагают написать эссе, нарисовать рисунок или снять видеоролик на тему будущего России. После чего жюри выберет лучшие работы и пригласит конкурсантов в северную столицу для участия во втором этапе Всероссийского состязания.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте организаторов. 7+

ИСТОЧНИК KP.RU