2020-02-12T10:19:21+03:00
Общество

В Смоленском районе отремонтируют аварийный участок дороги

На проезжей части, несмотря на ранее проведенный ремонт, появились ямы и ухабы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленском районе отремонтируют аварийный участок дороги. На проезжей части в районе села Печерск, несмотря на ранее проведенный ремонт, появились ямы и ухабы. Губернатор Алексей Островский посетил объект и удивился, что дорога с осени 2019 года до сих пор не отремонтирована и поручил, чтобы недостатки были устранены в ближайшее время.

Вице-губернатор Геннадий Наумов также присутствующий на выездном совещании, отметил, что в настоящее время идет претензионная работа с подрядчиком и все дефекты будут устранятся за их счет до весны.

Глава региона остался недоволен сроками проведения работ и впредь предупредил начальника профильного департамента, что тот лишится своей должности, если подобная картина повторится где-то еще.

Ранее стало известно, что в 2020 году будет отремонтирована общественная территория на подъезде к Смоленску. Речь идет о площадке, где установлен танк Т-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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