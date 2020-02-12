12 Февр. 2020 2020-02-12T15:02:48+03:00

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В Смоленске разбирают рельсы на улице Николаева. Работы ведутся у ТЦ "Центрум". В ближайшее время рабочие приступят к замене коммуникаций. Предположительно работы будут вестись 4-5 месяцев.

Напомним, в 2020 году улицу ждет реконструкция. В планах заменить ветхие сети, которые проходят под трамвайной линией, отремонтировать рельсы и проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU