В Смоленске разбирают рельсы на улице Николаева
Работы ведутся у ТЦ "Центрум"
Фото: Виктория Никольская.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске разбирают рельсы на улице Николаева. Работы ведутся у ТЦ "Центрум". В ближайшее время рабочие приступят к замене коммуникаций. Предположительно работы будут вестись 4-5 месяцев.
Напомним, в 2020 году улицу ждет реконструкция. В планах заменить ветхие сети, которые проходят под трамвайной линией, отремонтировать рельсы и проезжую часть.
ИСТОЧНИК KP.RU