13 Февр. 2020 2020-02-13T12:06:25+03:00

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В Смоленске жертвам буллинга будут активнее помогать, сообщает администрация региона. Накануне глава региона обсудил со смоленским омбудсменами тему травли в коллективах. В ближайшее время в столице региона пройдёт общеобластное совещание, посвященное проблеме.

- Мне кажется, что пока наше общество уделяет этому вопросу недостаточное внимание, поскольку не понимает последствий. Все эти дети, перенесшие психологические травмы, когда-то станут взрослыми людьми, и, соответственно, это так или иначе негативно отразится на их психологии, и какими взрослыми они после того вырастут – предугадать сложно, - сказал губернатор.

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова предложила реализовать в регионе проект «Зеленая комната», который позволит помочь детям, ставшим жертвами травли, насилия, а также тем ребятам, которые сами совершили преступление, легче переносить следственные мероприятия и скорее проходить реабилитацию. В настоящее время прорабатывается вопрос создания такой площадки на базе Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и семей на улице Неверовского. Губернатор Алексей Островский поддержал предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU