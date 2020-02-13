2020-02-13T12:06:25+03:00
Общество

В Смоленске жертвам буллинга будут активнее помогать

В регионе разрабатываются варианты поддержки детей, ставших предметом травли
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске жертвам буллинга будут активнее помогать, сообщает администрация региона. Накануне глава региона обсудил со смоленским омбудсменами тему травли в коллективах. В ближайшее время в столице региона пройдёт общеобластное совещание, посвященное проблеме.

- Мне кажется, что пока наше общество уделяет этому вопросу недостаточное внимание, поскольку не понимает последствий. Все эти дети, перенесшие психологические травмы, когда-то станут взрослыми людьми, и, соответственно, это так или иначе негативно отразится на их психологии, и какими взрослыми они после того вырастут – предугадать сложно, - сказал губернатор.

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова предложила реализовать в регионе проект «Зеленая комната», который позволит помочь детям, ставшим жертвами травли, насилия, а также тем ребятам, которые сами совершили преступление, легче переносить следственные мероприятия и скорее проходить реабилитацию. В настоящее время прорабатывается вопрос создания такой площадки на базе Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и семей на улице Неверовского. Губернатор Алексей Островский поддержал предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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