14 Февр. 2020 2020-02-14T09:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске обсудили продвижение бренда «Смолпродукт»: на одной площадке встретились власти и фермеры. В ходе диалога были выстроены точки роста отрасли сельского хозяйства, а также разработаны инструменты, которые позволят представить на прилавках магазинов больше продукции от смоленских производителей.

- У многих из нас – фермеров, молокопроизводителей и молокопереработчиков – нет опыта ведения переговоров с крупными ритейлерами. Вхождение в федеральные торговые сети может представлять значительную трудность, а «Смолпродукт» как раз и сможет помочь нам в решении этого и других вопросов. Уверен, у бренда большое будущее, и он будет востребован среди покупателей, - сказал генеральный директор ООО «Роса» Александр Мандрусов.

Отметим, в настоящее время «Смолпродукт» взял на себя рекламное и маркетинговое продвижение продукции, ведение переговоров с представителями торговых сетей, разработку брендированной этикетки, дизайна, внедрение международной маркировки – все это значительно минимизирует затраты производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU