2020-02-14T10:54:29+03:00
Общество

В Смоленске может появиться новый фермерский рынок

Сельхозпроизводителям планируют выделить места у бассейна «Дельфин» в Заднепровье
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске может появиться новый фермерский рынок, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сельхозпроизводителям планируют выделить места у бассейна «Дельфин» в Заднепровье.

Инициативу озвучил директор ОАО «Смоленское» по племенной работе Николай Шумейко на совещании с производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции, которое состоялось накануне в администрации региона.

- Торговые площадки должны быть одинаково доступны и для жителей Заднепровья, и для жителей Ленинского района Смоленска. Кроме того, фермерский рынок предоставляет прекрасную возможность местным товаропроизводителям реализовывать свою продукцию внутри региона, а горожанам – покупать свежие, экологически чистые смоленские продукты, - сказал Николай Шумейко.

Губернатор Алексей Островский поддержал инициативу и дал поручение проработать вопрос.

В конце 2019 года стало известно, что с действующим на улице Тенишевой рынком произойдут изменения. В администрации отмечали, что он уже не вмещает всех желающих и не отвечает сегодняшним требованиям по предоставлению необходимых условий для ведения торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области дальнобойщик едва не сгорел в фуре
В Смоленской области производителей молока поддержат рублем
В Смоленске может появиться новый фермерский рынок
В Смоленске на две недели ограничат движение по перекрестку
В Смоленске обсудили продвижение бренда «Смолпродукт»
Проект благоустройства нового участка стены показали в Смоленске
В Смоленске завершены поиски пропавшей 45-летней женщины
Смоленский депутат предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком
Новые медучреждения планируют открыть в 2024 году в Смоленске
Смоленский медуниверситет получит более 600 млн рублей
Гагаринский завод инвестирует в новый проект 128 млн рублей
В Смоленске жертвам буллинга будут активнее помогать
Пристройку к школе №33 в Смоленске планируют сдать к 14 февраля
В Смоленске нетрезвый посетитель кафе устроил дебош
В Смоленской области расписание электричек изменится из-за праздников
В Смоленске представили проект сквера на проспекте Гагарина
Автомобиль на скорости улетел в овраг
Смоляне жалуются на нечищеные тротуары
Смолян приглашают на бесплатную стрижку к праздникам
В Смоленске пройдет новый парад для ветерана
В Смоленске разбирают рельсы на улице Николаева
В Смоленской области на карантин закрыта 61 школа
Прокуратура запустила круглосуточный телефон доверия в Смоленске
В Смоленской области упростится механизм соцподдержки малообеспеченных семей с детьми
Молодая девушка пострадала в аварии на улице Нахимова в Смоленске
В Смоленске заменили больше тысячи светильников
В Смоленском районе отремонтируют аварийный участок дороги
В Смоленске уголовное дело экс-директора ФК «Днепр» направили в суд
Дворы Смоленска ждет озеленение