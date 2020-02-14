14 Февр. 2020 2020-02-14T10:54:29+03:00

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В Смоленске может появиться новый фермерский рынок, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сельхозпроизводителям планируют выделить места у бассейна «Дельфин» в Заднепровье.

Инициативу озвучил директор ОАО «Смоленское» по племенной работе Николай Шумейко на совещании с производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции, которое состоялось накануне в администрации региона.

- Торговые площадки должны быть одинаково доступны и для жителей Заднепровья, и для жителей Ленинского района Смоленска. Кроме того, фермерский рынок предоставляет прекрасную возможность местным товаропроизводителям реализовывать свою продукцию внутри региона, а горожанам – покупать свежие, экологически чистые смоленские продукты, - сказал Николай Шумейко.

Губернатор Алексей Островский поддержал инициативу и дал поручение проработать вопрос.

В конце 2019 года стало известно, что с действующим на улице Тенишевой рынком произойдут изменения. В администрации отмечали, что он уже не вмещает всех желающих и не отвечает сегодняшним требованиям по предоставлению необходимых условий для ведения торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU