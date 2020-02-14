В Смоленске может появиться новый фермерский рынок
В Смоленске может появиться новый фермерский рынок, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сельхозпроизводителям планируют выделить места у бассейна «Дельфин» в Заднепровье.
Инициативу озвучил директор ОАО «Смоленское» по племенной работе Николай Шумейко на совещании с производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции, которое состоялось накануне в администрации региона.
- Торговые площадки должны быть одинаково доступны и для жителей Заднепровья, и для жителей Ленинского района Смоленска. Кроме того, фермерский рынок предоставляет прекрасную возможность местным товаропроизводителям реализовывать свою продукцию внутри региона, а горожанам – покупать свежие, экологически чистые смоленские продукты, - сказал Николай Шумейко.
Губернатор Алексей Островский поддержал инициативу и дал поручение проработать вопрос.
В конце 2019 года стало известно, что с действующим на улице Тенишевой рынком произойдут изменения. В администрации отмечали, что он уже не вмещает всех желающих и не отвечает сегодняшним требованиям по предоставлению необходимых условий для ведения торговли.
ИСТОЧНИК KP.RU