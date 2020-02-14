14 Февр. 2020 2020-02-14T11:18:18+03:00

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В Смоленской области производителей молока поддержат рублем, сообщает пресс-лужба обладминистрации. Фермерам будут выплачивать 4 рубля на один закупленный литр сырья

- В ходе дискуссии мои профильные подчиненные предлагали установить размер этой субсидии на отметке 1 рубль. Понимая, насколько значима эта отрасль и что такой объем поддержки вряд ли сможет качественно изменить положение дел, я принял решение увеличить ее в четыре раза, - сказал губернатор Алексей Островский на совещании с производителями, состоявшемся накануне.

В то же время глава региона пообещал уволить профильных подчиненных, если на полках магазинов не увеличится доля продукции от местных производителей.

- Я увидел достаточно хорошее представительство смоленских хлебобулочных изделий, ничтожно маленькое количество представленных мясных и колбасных изделий и, к сожалению, вообще не увидел молочной продукции, которая бы производилась на ваших предприятиях. Очень много – практически 80-90% – белорусской «молочки», ну и из пары субъектов Российской Федерации, - сказал губернатор, посетив один из сетевых магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU