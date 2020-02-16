2020-02-16T12:15:30+03:00
Общество

В Смоленске стали известны результаты ДНК экспертизы по «делу Бахова»

Останки человека, найденные в лесу 29 января, принадлежат 16-летнему Владу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске огласили результаты экспертизы по «делу Бахова». Согласно заключению экспертов, останки, найденные в демидовском лесу 29 января, принадлежат 16-летнему Владу, сообщила мама погибшего подростка.

- Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло с Владом! – написала женщина в соцсетях.

Напомним, подросток Владислав Бахов пропал 6 апреля 2019 года во время вечеринки за городом в Демидове. Компания из 13 человек праздновала день рождения одного из ребят. Известно, что Влад переборщил с алкоголем. Около 19.00 он отошел в лес и не вернулся. Ребята начали искать друга, но не нашли. Только ближе к ночи они заявили о пропаже парня в полицию, а после его отцу Андрею.

Подростка искали 10 месяцев и нашли: тело находилось недалеко от места, где отдыхали дети. В интервью "КП" руководитель смоленского поискового отряда «Сальвар» сообщил, как оно было обнаружено. Больше подробностей о трагедии можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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