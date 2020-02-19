19 Февр. 2020 2020-02-19T12:23:19+03:00

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В Смоленске парковую зону на улице Дзержинского украсит арт-объект, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В центре круговой скульптуры будет изображен единый комплекс крепостной стены.

Также в рамках благоустройства общественной территории запланирован ремонт каскадного водопада, строительство смотровой площадки и устройство подсветки на участке крепости. Вдоль пешеходной зоны будут отремонтированы лавочки и урны, оформлены деревья, местами уложена брусчатка.

Напомним, в рамках программы «Комфортная городская среда» в 2020 году планируется обновить участок от памятника Федору Коню до нового Колеса обозрения. Также в столице региона приведут в порядок Парк Пионеров и площадку у танка на въезде в Смоленск со стороны Печерска.

ИСТОЧНИК KP.RU