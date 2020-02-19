В Смоленске парковую зону на улице Дзержинского украсит арт-объект
В Смоленске парковую зону на улице Дзержинского украсит арт-объект, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В центре круговой скульптуры будет изображен единый комплекс крепостной стены.
Также в рамках благоустройства общественной территории запланирован ремонт каскадного водопада, строительство смотровой площадки и устройство подсветки на участке крепости. Вдоль пешеходной зоны будут отремонтированы лавочки и урны, оформлены деревья, местами уложена брусчатка.
Напомним, в рамках программы «Комфортная городская среда» в 2020 году планируется обновить участок от памятника Федору Коню до нового Колеса обозрения. Также в столице региона приведут в порядок Парк Пионеров и площадку у танка на въезде в Смоленск со стороны Печерска.
ИСТОЧНИК KP.RU