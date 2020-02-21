2020-02-21T14:39:19+03:00
Общество

Кладбища приведут в порядок в Смоленской области

План благоустройства будет рассчитан на шесть лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Александр Глуз, из архива "КП".Фото: Александр Глуз, из архива "КП".
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Кладбища приведут в порядок в Смоленской области, сообщает пресс-служба администрации региона. План благоустройства будет рассчитан на шесть лет. На проблему ненадлежащего состояния захоронений указал губернатор Алексей Островский.

- Посещая с рабочими визитами те или иные муниципальные образования, я вижу, что, к сожалению, многие кладбища находятся в ненадлежащем состоянии, а где-то и в полном запустении. Вопрос приведения их в достойный вид волнует и меня как главу региона, и смолян. Эту проблему необходимо решать, - сказал глава региона на Съезде Совета муниципальных образований.

Сообщается, что план благоустройства будет рассчитан на шесть лет.

- Знаю, что это сложная задача, требующая серьезных денежных вложений. Поэтому нужно детально изучить вопрос финансирования этих мероприятий – как из средств областного бюджета, так и с привлечением внебюджетных источников. Ставлю перед собой и перед вами задачу в ближайшие годы совместными усилиями привести все кладбища области в надлежащий вид, - сказал губернатор, обратившись к подчиненным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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