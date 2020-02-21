2020-02-21T16:23:09+03:00
Общество

Жители 14 улиц могут остаться без горячей воды

Коммунальщики проведут профилактические работы на теплопунктах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Жители 14 улиц с 25 февраля могут остаться без горячей воды на четыре дня, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальщики проведут профилактические работы на теплопунктах.

В зону отключения попадают дома по следующим адресам:

Большая Советская 12/1, 14, 16/17,

Ленина 15,

Козлова 3

Дзержинского 19, 19 А, 23/2,

пер. Ульянова 5

Нахимсона 16,

Твардовского 9, 13, 15, 15 А

Запольный пер. 5

Пригородная 1, 1 А,

Кирова 30, 32,

Н-Киевский пер. 8

В-Рославльская 13

Смольянинова 15 (к.1,2)

Румянцева 19, 21 (детский сад «Стриж»)

При этом сотрудники администорации напоминают: если оборудование теплопунктов будет исправно, воду вернут через нескольких часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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