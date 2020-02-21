Жители 14 улиц могут остаться без горячей воды
Жители 14 улиц с 25 февраля могут остаться без горячей воды на четыре дня, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальщики проведут профилактические работы на теплопунктах.
В зону отключения попадают дома по следующим адресам:
Большая Советская 12/1, 14, 16/17,
Ленина 15,
Козлова 3
Дзержинского 19, 19 А, 23/2,
пер. Ульянова 5
Нахимсона 16,
Твардовского 9, 13, 15, 15 А
Запольный пер. 5
Пригородная 1, 1 А,
Кирова 30, 32,
Н-Киевский пер. 8
В-Рославльская 13
Смольянинова 15 (к.1,2)
Румянцева 19, 21 (детский сад «Стриж»)
При этом сотрудники администорации напоминают: если оборудование теплопунктов будет исправно, воду вернут через нескольких часов.
ИСТОЧНИК KP.RU