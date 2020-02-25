2020-02-25T09:02:19+03:00
Общество

В Смоленске началась масленичная неделя

Проводы русской зимы пройдут до 1 марта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске началась масленичная неделя. Первыми провожать зиму стали жители Промышленной района города. 24 февраля в парке «Соловьиная роща» прошел праздничный концерт с конкурсами и забавами. Традиционно на празднике можно было приобрести изделия местных умельцев и угоститься сладостями и блинами.

Сотрудники городской администрации отмечают, что праздничные мероприятия растянутся в регионе на неделю и пройдут на разных площадках. Посмотреть, что приготовили для горожан организаторы, можно в афише ниже.

Также проводы русской зимы пройдут и под Смоленском. 1 марта гостей будут встречать в Историко-архитектурном комплексе «Теремок» во Флёново. Начало праздника в 13.00. Подробнее о мероприятии здесь.

Фото: администрация Смоленска.

Фото: администрация Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске началась масленичная неделя
В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Смолянка разбила окна администрации и служебную машину
В Смоленске ветеран войны отметила юбилей
В Смоленске обсудили будущую реконструкцию каскадного водопада
В Вязьме у пенсионерки украли кошелек и удостоверение участника войны
В Смоленске машина на скорости влетела в отбойники
В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Первые палы травы зафиксированы в Смоленской области
Жители 14 улиц могут остаться без горячей воды
Кладбища приведут в порядок в Смоленской области
В Смоленске нашли склад поддельного алкоголя
В Смоленске появились первые клещи
На трассе под Смоленском столкнулись две фуры
В Смоленской области сгорел сарай с домашними животными
В Смоленске ищут свидетелей аварии с погибшим пешеходом
В Смоленске автобусы изменят маршрут из-за ремонта улицы Николаева