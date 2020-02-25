25 Февр. 2020 2020-02-25T09:02:19+03:00

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В Смоленске началась масленичная неделя. Первыми провожать зиму стали жители Промышленной района города. 24 февраля в парке «Соловьиная роща» прошел праздничный концерт с конкурсами и забавами. Традиционно на празднике можно было приобрести изделия местных умельцев и угоститься сладостями и блинами.

Сотрудники городской администрации отмечают, что праздничные мероприятия растянутся в регионе на неделю и пройдут на разных площадках. Посмотреть, что приготовили для горожан организаторы, можно в афише ниже.

Также проводы русской зимы пройдут и под Смоленском. 1 марта гостей будут встречать в Историко-архитектурном комплексе «Теремок» во Флёново. Начало праздника в 13.00. Подробнее о мероприятии здесь.

Фото: администрация Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU