В Смоленске началась масленичная неделя
В Смоленске началась масленичная неделя. Первыми провожать зиму стали жители Промышленной района города. 24 февраля в парке «Соловьиная роща» прошел праздничный концерт с конкурсами и забавами. Традиционно на празднике можно было приобрести изделия местных умельцев и угоститься сладостями и блинами.
Сотрудники городской администрации отмечают, что праздничные мероприятия растянутся в регионе на неделю и пройдут на разных площадках. Посмотреть, что приготовили для горожан организаторы, можно в афише ниже.
Также проводы русской зимы пройдут и под Смоленском. 1 марта гостей будут встречать в Историко-архитектурном комплексе «Теремок» во Флёново. Начало праздника в 13.00. Подробнее о мероприятии здесь.
Фото: администрация Смоленска.
ИСТОЧНИК KP.RU