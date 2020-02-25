25 Февр. 2020 2020-02-25T17:03:08+03:00

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В Вязьме отремонтируют Дворец культуры «Центральный». Текущее состояние помещений и инженерных коммуникаций характеризуется высокой степенью изношенности - около 70%.

Требуют ремонта два зрительных залов, фойе, классы для кружковой работы, костюмерная, коридоры, служебные туалеты, входная зона. Также необходимо обновить фасад, окна, двери и проводку.

Стоимость работ станет известна после разработки ПСД. А на нее, по словам директора ДК Татьяны Стадниковой, необходимо около 7 млн рублей.

- Учреждение для района и для города значимое. Мне докладывали, что сюда приходит большое количество людей в праздничные дни. Так, только 23 февраля было свыше 500 человек. Поэтому, конечно, необходимо деньги вкладывать в ремонт, соответствующие поручения я дам, - сказал губернатор Алексей Островский, посетивший район с рабочим визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU