2020-02-26T09:37:24+03:00
Общество

В Смоленске опубликовали список должников по «коммуналке»

Новый сервис заработал на сайте Вычислительного центра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске опубликовали список должников по «коммуналке». Новый сервис заработал на сайте Вычислительного центра. В разделе «Должники» можно ввести улицу и номер дома и поисковая система выдаст номера квартир, которые имеют долги за ЖКУ.

- В настоящее время у жителей города Смоленска появилась возможность узнать, кто не платит по счетам за жилищно-коммунальные услуги. Эти люди бессовестно живут за счет соседей, ведь их заложенность перед ресурсоснабжающими организациями распределяется на добросовестных соседей, - отмечают сотрудники Центра.

Между тем, СМУП «ВЦ ЖКХ» обращается к людям, у которых образовался долг по услугам, с предложением совместно найти выход из сложившейся ситуации.

- Мы предлагаем различные выходы из сложившегося положения: предоставляем рассрочку – реструктуризацию задолженности, проводим акции по списанию пени, даже предлагаем трудоустройство! – говорят сотрудники Центра и просят придти в офис компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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