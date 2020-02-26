В Смоленске опубликовали список должников по «коммуналке»
В Смоленске опубликовали список должников по «коммуналке». Новый сервис заработал на сайте Вычислительного центра. В разделе «Должники» можно ввести улицу и номер дома и поисковая система выдаст номера квартир, которые имеют долги за ЖКУ.
- В настоящее время у жителей города Смоленска появилась возможность узнать, кто не платит по счетам за жилищно-коммунальные услуги. Эти люди бессовестно живут за счет соседей, ведь их заложенность перед ресурсоснабжающими организациями распределяется на добросовестных соседей, - отмечают сотрудники Центра.
Между тем, СМУП «ВЦ ЖКХ» обращается к людям, у которых образовался долг по услугам, с предложением совместно найти выход из сложившейся ситуации.
- Мы предлагаем различные выходы из сложившегося положения: предоставляем рассрочку – реструктуризацию задолженности, проводим акции по списанию пени, даже предлагаем трудоустройство! – говорят сотрудники Центра и просят придти в офис компании.
ИСТОЧНИК KP.RU