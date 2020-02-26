2020-02-26T14:01:13+03:00
Происшествия

В Смоленске раскрыли серию краж из машин

40-летний мужчина может быть причастен к 10 эпизодам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске раскрыли серию краж из машин, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В совершении преступлений подозревается ранее судимый 40-летний мужчина. Его удалось задержать накануне, после того как он вскрыл один из автомобилей и украл из салона аккумуляторную батарею и борсетку, в которой находились 5 тысяч рублей и две банковские карты.

Во время обыска у него дома были найдены и другие личные вещи, которые подозреваемый успел похитить. Часть вещей им была продана, говорят полицейские, что-то изъято.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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