26 Февр. 2020 2020-02-26T14:01:13+03:00

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В Смоленске раскрыли серию краж из машин, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В совершении преступлений подозревается ранее судимый 40-летний мужчина. Его удалось задержать накануне, после того как он вскрыл один из автомобилей и украл из салона аккумуляторную батарею и борсетку, в которой находились 5 тысяч рублей и две банковские карты.

Во время обыска у него дома были найдены и другие личные вещи, которые подозреваемый успел похитить. Часть вещей им была продана, говорят полицейские, что-то изъято.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU