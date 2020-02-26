В Смоленске во время салюта пострадала женщина

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:46:59+03:00

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В Смоленске во время салюта на День Защитника Отечества пострадала женщина, сообщает «ГТРК Смоленск». Пенсионерка находится в больнице с серьезной травмой глаза.

Журналисты телеканала сообщают, что вечером в День Защитника Отечества женщина наблюдала за красочными залпами в небе. Внезапно что-то отлетело прямо в глаз.

- В областной больнице пенсионерке Ольге Ивановне поставили диагноз «контузия левого глаза» и кровоизлияние. Врачи пока не делают прогнозов, так как еще не сошел кровяной отек, и убедиться, все ли в порядке с роговицей и хрусталиком, невозможно, - сообщает издание.

На следующий день после салюта дочь пострадавшей сходила на место происшествия и нашла там значительное количество осколков от фейерверка. Причем площадь разлета оказалась внушительной.

Полиция уже проводит по факту случившегося, а сотрудники городской администрации отмечают, что это не первый случай, когда зрители получали травму.

ИСТОЧНИК KP.RU