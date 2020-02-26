26 Февр. 2020 2020-02-26T17:06:21+03:00

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В Смоленске пройдет ЕГЭ для родителей: взрослые смогут проверить свои знания по истории 26 февраля на базе школы №29.

Тестовые задания экзамена рассчитаны на 1 час и не ставят своей первоочередной задачей проверить знания взрослых. Однако оценка будет выставлена и сообщена каждому сдавшему.

В администрации Смоленской области отмечают, что акция посвящена Году памяти и славы. Взрослые впервые проверят свои знания по истории в формате ЕГЭ.

Напомним, приглашать на экзамен взрослых стали три года назад. Такая практика помогает выпускникам спокойнее относиться к тесту, а также знакомит всех желающих с процедурой экзамена.

Начала теста в 15.00. Справки по телефону: 38-39-70.

Ранее в гимназии № 4 стартовал новый пилотный проект. В учреждении появилась электронная система входа и действует модуль «Накрытые столы».

ИСТОЧНИК KP.RU