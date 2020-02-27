В Хиславичском районе реконструируют общественную баню
В Хиславичском районе реконструируют общественную баню: в настоящее время состояние объекта оставляет желать лучшего – внутри сыро, протекает крыша, на стенах трещины, требует ремонта крыльцо и др. Также будет рассмотрена возможность перевода бани на газовое отопление, сейчас она топится дровами.
- Нужно обязательно продумать альтернативный вариант – определить общественную баню на территории района, услугами которой местные жители смогут пользоваться, пока эта будет закрыта на реконструкцию, - сказал губернатор Алексей Островский, накануне посетивший Хиславичи с рабочим визитом.
Глава района Андрей Загребаев пообещал выполнить поручение. Обновление объекта решено включить в соответствующий общеобластной проект, рассчитанный на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU