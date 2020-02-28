28 Февр. 2020 2020-02-28T09:04:44+03:00

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В Смоленской области снова нашли «свиной» и «гонконгский» грипп, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора результаты обследования пациентов за неделю с 17 по 23 февраля. Отмечается, что уровень заболеваемости населения в области находился на уровне пороговых значений. Но уже начинает постепенно уменьшаться.

В столице региона ситуация пока напряженная: показатели выше нормы на 16 процентов, но количество заболевших также идет на спад.

- В связи с регистрацией групповых заболеваний ОРВИ учебно-воспитательный процесс полностью приостанавливался в 4-х школах и частично в 17 классах 5 школ Смоленской области, - отмечают специалисты ведомства.

Напомним, ранее все образовательные учреждения города были закрыты на карантин. Внеплановые каникулы для всех классов в 2020 году затянулись на 2 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU