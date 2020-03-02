2 Март 2020 2020-03-02T12:44:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске пройдет вечер памяти о судьбах женщин на войне. По словам инициаторов вечера - фракции «Единая России» в Смоленской областной Думе, встреча является частью масштабной областной программы, приуроченной к Году Памяти и Славы.

Главными героями мероприятия станут женщины, надевавшие военную форму, бравшие в руки оружие и воевавшие наравне с мужчинами. На Смоленщине много таких героев. Среди них Мария Октябрьская, чей прах покоится в Сквере памяти Героев у Крепостной стены. Кстати, что в рамках областного партпроекта «Связь поколений» в память о женщине-танкисте и в честь 75-летия Великой Победы планируется установить ее бюст.

- Одна из страниц вечера посвящается мамам, которые отправляли на фронт своих сыновей. Мы знаем истории, когда уходили на фронт и пять, и семь сыновей, и ни один не вернулся. Наверное, это самая главная трагедия, прежде всего, для мам. Мы все должны позаботиться о том, чтобы такое никогда не повторилось, - отметила депутат областной Думы от «Единой России», координатор партийного проекта «Связь поколений» Нина Куликовских.

Также на вечере расскажут о детях войны, малолетних узниках фашистских концлагерей, вспомнят истории вдов России, прозвучат трепетные песни и стихи.

Встреча пройдет в КДЦ «Губернский» 4 марта в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU